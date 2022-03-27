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بعد ‏توقف دام 13 عاما..

كوريا الجنوبية تستأنف المحادثات مع دول خليجية بشأن اتفاق التجارة الحرة

كوريا الجنوبية تستأنف المحادثات مع دول خليجية بشأن اتفاق التجارة الحرة
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن "استئنافها محادثات مع مجموعة من الدول ‏الخليجية بشأن اتفاق التجارة الحرة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد توقف دام 13 عاما، في خطوة لتعزيز ‏العلاقات الاقتصادية".‏

العالم ـ أسيا والباسفيك

وأعلنت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستبدأ مع مجلس التعاون، غدا الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية في العاصمة سيئول، والتي ستستمر لمدة 4 أيام، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

وأكدت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية: "تعتبر منطقة الخليج (الفارسي) سوقا مهما لكوريا الجنوبية نظرا لسكانها ودخلها وإمكانات نموها، ولن تكون اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الغنية بالموارد فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الشامل فحسب، بل ستساعد أيضًا وفي ضمان سلاسل التوريد المستقرة لدينا".

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن مجلس التعاون يضم 6 دول، هي الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت.

واتفقت كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون على الدفع باتجاه اتفاقية تجارية في 2007، وأجروا ثلاث جولات من المحادثات بين عامي 2008 و2009، لكن المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين، بعد أن أعلن المجلس التعليق في 2010.

وبلغ حجم التجارة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون 46.6 مليار دولار في عام 2020، وفقا لبيانات حكومية كورية.

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