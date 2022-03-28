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كتلة الصادقون توجه رسالة قوية لاربيل ولنايف الكردستاني

كتلة الصادقون توجه رسالة قوية لاربيل ولنايف الكردستاني
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد النائب عن كتلة الصادقون، احمد الموسوي، اليوم الاثنين، ان فتوى المرجعية الدينية هي من حفظت اربيل التي يتفاخرون بها الان.فیما وجه عضو كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، رسالة إلى المدعو نايف الكردستاني بعد تجاوزه على مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.

العالم - العراق

و قال الموسوي في تغريدة عبر “تويتر” : “كان الاحرى بالبعض ان يستذكر ان المرجعية هي من حفظت لهم اربيل التي يتفاخرون بوجودها بالفتوى المباركة واليوم يريدون تغيير بوصلتي المرجعية السياسية والدينية بمحاولات بائسة ستنتهي بالفشل بعد ان فشلت محاولاتهم السياسية وتصدينا لها”.

من جانبه قال عضو كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، في تغريدة على موقعه في “تويتر” إنه “بالامس ليس بالبعيد، عندما داعش وصلت على أسوار أربيل، حتى جاءت الفتوى المباركة من قبل مرجع النصر السيد السيستاني (حفظه الله) وجحافل الحشد المغوار وهزمت فلول داعش وحفظ أمن اربيل من سقوطها، هكذا هو الرد الجميل يا نايف الاساءة والابتذال لمقام المرجعية الرشيدة؟”.

وأضاف، :”تبأ لك ولأسيادك ناكري الجميل”.

هذا وتجمع عدد كبير من العراقيين، مساء الاحد، امام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بعد الإساءة التي وجهها عضو الحزب "نايف الكردستاني" للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف.

وأدان الحزب الديمقراطي الكردستاني، تغريدة المدعو "نايف الكردستاني" الذي اساء فيها إلى المرجعيات الرشيدة، فيما أكد أنه ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب.

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