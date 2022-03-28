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الفصائل الفلسطينية تعتبر"قمة النقب"طعنة في خاصرة القضية

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

فوق ارض النقب الذي شهد قبل اكثر من 70 عاما أكبر عملية تهجير في التاريخ، ومازال حتى اليوم يشهد تهجيرا لسكانه الاصليين حطت رحال اربعة من وزراء الخارجية العرب الى جانب وزير الخارجية الامريكي والاسرائيلي.

العالم - مراسلون

والهدف المعلن من اللقاء تشكيل حلف لمواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية اما الواقع فهو تعزيز العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي على حساب الفلسطينيين ووفق وزير الخارجية الاسرائيلي فان قمة النقب ستتحول الى منتدى دائم للتشاور على حد تعبيره

اما في رام الله فالمشهد كان مختلفا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده وعدد من المسؤولين الاردنيين وصلوا الى رام الله في زيارة اكد المسؤلون الاردنييون انها تهدف الى تعزيز العلاقات الفلسطينية الادنية وايجاد افق سياسي.

ورغم ان الاسرائيليين يدعون بان الهدف هو محاولة اردنية لمنع تصعيد الاوضاع في الاراض الفلسطينية الا انها تزامنها مع قمة النقب وغياب الاردن عنها يحمل رسائل اخرى كما يبدو.

وتبقى القضية الفلسطينية محورا حتى وان تجاهلها بعض العرب عبر لقاءهم مع المحتل .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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