الشيشان: تم تعديل استراتيجية مقاتلينا في ماريوبول لتحرير المدينة خلال أيام

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وأعلن وزير السياسة القومية والاتصالات الخارجية والمعلومات في الشيشان، أحمد دودايف، أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يوجد في مدينة ماريوبول.

وقال دودايف: "تم عقد اجتماع ولقاء (بمشاركة رئيس الشيشان رمضان قديروف) مع قائد الجيش الثامن وقادة القوات الخاصة الشيشانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل وتطوير استراتيجية أخرى لمهام المقاتلين الشيشانيين. وقام رئيس الشيشان بإبلاغ رئيس الأركان العامة الروسي وقائد الحرس الوطني من أجل تحرير ماريوبول في الأيام المقبلة".

وقال دودايف: "رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، موجود في ماريوبول لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، وقد جلب معه معدات إضافية".