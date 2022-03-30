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مبادرة الفرصة الاخيرة.. على الرياض ان تحذر مما هو قادم!

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير العسكري اليمني اللواء خالد غراب، ان السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قدم الفرصة الاخيرة لتحالف العدوان السعودي الاماراتي، للقبول بمبادرة السلام لانهاء الحرب ورفع الحصار وتسوية الازمة اليمنية.

خاص بالعالم

وقال اللواء خالد غراب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العدوان السعودي خرق اعلان مبادرة اليمن للسلام وشن طيرانه 12 غارة، اخرها غارتان على مديرية الوادي في محافظة مأرب، وغارتان على مديرية اليتمة في محافظة الجوف، ولفت الى ان القوات اليمنية المشتركة اسقطت طائرة استطلاع امريكية فوق مديرية الوادي، .

واعتبر اللواء خالد غراب، خرق العدوان لمبادرة السلام بانها رسالة تدل على انه رافض لهذه المبادرة لوقف عدوانه، رغم ان مبادرة السيد بدر الدين الحوثي تم الالتزام بها حرفياً من جميع الجهات اليمنية منذ يومين.

واوضح اللواء، ان العدو يقرأ مبادرة السلام اليمنية بأنها تأتي من مرحلة ضعف، ويتناسى بانها جاءت بعد عملية فك الحصار الثالثة التي تعتبر من اقوى الضربات الموجعة وجعلت العدو يعترف بها ويعرضها على شاشات التلفزة ويناشد العالم بانقاذ مصادر طاقته.

وحذر اللواء خالد غراب، بان العام الثامن للعدوان سيكون مليئاً بالمفاجآت لن تخطر على باله وان كل الخيارات مفتوحة.

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شاهد بالفيديو.. مبادرة الفرصة الاخيرة.. على الرياض ان تحذر مما هو قادم!

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