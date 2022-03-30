الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
٠١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران وباكستان تتشاوران بشأن الإتفاق النووي

ايران وباكستان تتشاوران بشأن الإتفاق النووي
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

 أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عن مباحثاته مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة بین البلدین.

العالم - ايران

واعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية، الیوم الأربعاء، ان شاه محمود قريشي، خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين، قال : ان باكستان حريصة على القفز من العلاقات الودية إلى شراكة اقتصادية وتجارية قوية مع الجمهورية الإسلامية الایرانیة.

وشدد قريشي على أن العلاقات الوثيقة وتبادل الوفود رفيعة المستوى من البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستخباراتية مؤشر على تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام أباد.

واکد خلال الاجتماع على ضرورة عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في المستقبل القريب وأعلن عن انجاز 85٪ بالمائة من عمليات تطوير البنية التحتية وبناء السوق الحدودي عند معبر "بيشين –مند" الحدودي.

وأعرب عن ارتياحه لنقل البضائع من باكستان إلى تركيا عبر إيران باستخدام نظام TIR ، معربا عن امله في أن يواصل البلدان التعاون في تسهيل تصدير البضائع.

وأشاد بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواقف باكستان الإقليمية، قائلا أن الشعب الباكستاني وحكومتها يتطلعان لزيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي إلى باكستان.

کما أعلن عن مباحثاته مع نظيره الإيراني، حول آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

وغادر وزير الخارجية على راس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغانی.

وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.

روابط ذات صلة

الأوضاع في أفغانستان على طاولة دول الجوار الأفغاني مجددا..

عبداللهيان: على اميركا الكف عن طرح مطالب اضافية في مباحثات فيينا

أمير عبداللهيان: افغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخزعلي: يهمنا أن نكون جزءاً في الكتلة الأكبر واختيار رئيس الوزراء

ايران تنجز أكبر مشروع تفتيش لحاويات النقل عبر نظام الأشعة السينية

ممثل أفلام أباحية يكشف عن حقيقة رؤية إبن سلمان للسعودية

امير عبداللهيان ولافروف يلتقيان على هامش اجتماع الصين

سورية مستعدة لبحث التسويات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية

نيكزاد: العلاقات بين ايران وسوريا لم ولن تنفك ابدا