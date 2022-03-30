على الدول الخليجية المطبعة مع الاحتلال إعادة النظر في سياساتها

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وأكد اللواء سلامي: "ان التواجد الصهيوني في هذه المناطق لايمكن تحمله ومن الضروري ان تعيد هذه الانظمة النظر في هذه السياسة التي ينتهجونها".

وقال: إن هدف زيارته للجزيرة ابوموسى تقييم الجهوزية القتالية للوحدات العسكرية الايرانية، مؤكدا على قدرة القوات البحرية التابعة للحرس الثورة الاسلامية على الرد السريع ضد أي تهديد.

واشار قائد حرس الثورة الاسلامیة الى ان تطبيع بعض الدول الخليج الفارسي مع الكيان الصهيوني يشكل تهديدا حقيقيا للمنطقة وللدول المطبعة.

وقال سلامي إنه يتوجب على بعض دول الخليج الفارسي المطبعة مع الاحتلال الاسرائيلي إعادة النظر في هذه السياسات.