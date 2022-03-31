كم تكلف حرب اليمن الحكومة السعودية كل يوم؟

هذا على المستوى المالي ما عدا الخسائر البشرية.......!

بالأمس أعلنت الحكومة السعودية وقف إطلاق النار على كل الجبهات والمحاور بسبب القصف الصاروخي اليمني والمسيّرات التي أصابت أهدافاً إستراتيجية طالت معظم المدن في شبه الجزيرة .....!

وبذلك تكون اللجان الشعبية وانصار الله والجيش اليمني قد منحوا النظام السعودي يومياً ٢٠٠ مليون دولار بسبب الضربات الأخيرة التي أجبرتها على وقف إطلاق النار....!

تقدّر موازنة اليمن سنوياً ٨ مليار $، لو اعتمد محمد ولد سلمان سياسة مالية للهيمنة على اليمن تحت عنوان (مساعدة) وتقديم فقط ٨ مليار سنوياً بدل الحرب واستثمر ٥٠٤ مليار في الاقتصاد اليمني لاستمر في اليمن ٦٣ سنة....!

أما ما حصل، فقد دمّر البنى التحتية اليمنية وقتل أطفال ونساء والشيوخ، وهجّر وفكك وقسّم الشعب اليمني بين شمال وجنوب وزيدي وشافعي.......!

الأسئلة المطروحة:

١- هل يستمر وقف إطلاق النار؟

٢-من المستفيد من هذه الحرب العبثية؟

٣-هل تتم تسوية وعلى حساب من؟

٤- من يعيد إعمار ما سببه العدوان على اليمن؟

٥- من يعوّض على عوائل الشهداء ويعالج الجرحى ويتبنى المعوقين؟

٦-ما هي الضمانات التي تحول دون تكرار العدوان؟

٧- من المنتصر صاحب الحق أم مالك القوة؟

د.نزيه منصور