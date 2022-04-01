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شاهد..هكذا زعزع الروبل الروسي عرش الدولار الأميركي

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاستاذ باعلاقات الدولية نبيل سرور قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيع الغاز بالروبل الروسي بانه قرار ذكي وللتأكيد بأن الدولار ليس العملة الأساسية للتبادل لتجاري.

العالم - خاص بالعالم

وقال سرور في حديث لقناة العالم الاخبارية،أوروبا لا تزال تخضع للقرارات الأميركي ومن جانب آخر تجهل اتخاذ القرار المناسب لمواجهة قرار بوتين.

واضاف، أن أميركا تسعى دائما للحفاظ على هيمنتها على العالم لذلك تمضي بخنق كل قوة اقتصادية، موضحا ان نبيل نهاية الهيمنة الأميركية على العالم هو بتفعيل الاقتصاد لدى الدول الصديقة لروسيا.

واشار سرور الى ان الكثير من دول العالم مثل الصين استطاعت أن تتقن بناء اقتصادها لمواجهة بعض الاقتصادات الطاغية في العالم، موضحا ان أميركا استيقنت أن الصين قوة اقتصادية فواجهتها بأقسى العقوبات.

واوضح، سرور أن التداعيات الاقتصادية بعد هذه الأزمة ستكون كبيرة جدا، من ينمّ اقتصاده في العالم ينج من الأزمة الاقتصادية التي ستحل العالم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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