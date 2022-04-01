أنقرة: لا ينبغي حرق كل الجسور مع روسيا

العالم-تركيا

وقال قالين في حديث لقناة "تي أر تي" التركية، يوم الجمعة، تعليقا على الأزمة حول أوكرانيا: "لماذا تؤدي تركيا دور الوسيط؟ لأنه، كما قلت سابقا، لا ينبغي حرق كل الجسور مع روسيا".

وتساءل المسؤول التركي: "من سيتحدث مع روسيا؟ ومن سيدعم عملية التفاوض؟ لا بد أن تكون هناك جهة فاعلة".

وأكد أن تركيا لن تفرض عقوبات على روسيا، وأن أنقرة قد عبرت عن موقفها من خلال التزامها باتفاقية مونترو الخاصة بالمرور عبر مضيقي البوسفور الدردنيل، مشيرا إلى أن تركيا تمنع مرور السفن الحربية عبر المضيقين.

وأضاف أن طرفي النزاع يتفهمان الموقف التركي بهذا الصدد.

وأشار قالين كذلك إلى ضرورة إعداد خطة لرفع العقوبات عن روسيا تدريجيا في حال توصل موسكو وكييف إلى اتفاق ما بشأن التسوية.

وبشأن مطالب أوكرانيا منحها ضمانات أمنية من قبل مختلف الدول، أكد قالين أن تركيا "لا تعتبر دولة ضامنة في الوقت الراهن، لكنها تنظر بشكل إيجابي إلى هذا المقترح".

وأشار إلى أن "تركيا واحدة من الدول القليلة التي تثق بها أوكرانيا وروسيا على حد سواء. ومن هذه الناحية تركيا هي أهم دولة، التي أصبحت في المقدمة في الفترة الأخيرة".

يذكر أن تركيا استضافت يومي 29 و30 مارس جولة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول شروط السلام في أوكرانيا.