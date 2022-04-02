السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: اهتزت هيبة الدولار واليورو

موسكو: اهتزت هيبة الدولار واليورو
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد الكرملين أن هيبة الدولار واليورو اهتزت بسبب "ألعاب قطاع الطرق العقابية"، مضيفا أن عملية انتقال الدول إلى التسويات بالعملات الوطنية حتمية.

العالم-اوروبا

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في حوار عبر قناة "بيلاروس-1" التلفزيونية: "على خلفية ألعاب قطاع الطرق العقابية اهتزت هيبة الدولار واليورو إلى حد كبير. وبشكل رئيسي اهتزت مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسية. ويتحول المزيد والمزيد من البلدان إلى العملات الوطنية في التسويات. وهذه العملية في المرحلة البدائية الآن ولكن لم يعد من الممكن وقفها".

وأضاف بيسكوف: "تعرضنا لعقوبات غير مسبوقة في التاريخ، لم يكن هناك مثل هذه العقوبات على أي دولة في العالم. ولكن هناك شيء جيد فيها، أنها تجعلنا نفكر ونعمل وتجعلنا ننتج أشياء لم نكن ننتجها من قبل".

روابط ذات صلة

موسكو تؤكد انها لن تطلب من اوروبا رفع العقوبات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بغداد تؤكد حرصها على إنهاء الحرب في أوكرانيا "بأسرع وقت ممكن"

بينيت: نتوقع مزيدا من المحاولات لاستهداف إسرائيليين

موسكو: اهتزت هيبة الدولار واليورو

الرئيس السوري وسلطان عُمان يبحثان العلاقات بين بلديهما

"العدالة والتنمية" المغربي يستنكر بشدة تدخلات مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي

ملك البحرين يدعو اسرائيليين لقصره لتسلم "حمامة سلام"!