موسكو: اهتزت هيبة الدولار واليورو

العالم-اوروبا

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في حوار عبر قناة "بيلاروس-1" التلفزيونية: "على خلفية ألعاب قطاع الطرق العقابية اهتزت هيبة الدولار واليورو إلى حد كبير. وبشكل رئيسي اهتزت مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسية. ويتحول المزيد والمزيد من البلدان إلى العملات الوطنية في التسويات. وهذه العملية في المرحلة البدائية الآن ولكن لم يعد من الممكن وقفها".

وأضاف بيسكوف: "تعرضنا لعقوبات غير مسبوقة في التاريخ، لم يكن هناك مثل هذه العقوبات على أي دولة في العالم. ولكن هناك شيء جيد فيها، أنها تجعلنا نفكر ونعمل وتجعلنا ننتج أشياء لم نكن ننتجها من قبل".