ما حقيقة مقتل حكم مبارة الجزائر والكاميرون المؤهلة لكأس العالم 2022؟

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وخرج الكاتب العام في الاتحاد الغامبي لكرة القدم، سوديبو كاماسو، ليؤكد في تصريحات لموقع "في الجول" المصري أن خبر مقتل غاساما غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأوضح أن "الحديث عن تعرض غاساما في ضاحية سان دوني في فرنسا للقتل مجرد إشاعات".

وتابع سوديبو أنه "تواصل مع الحكم باكاري غاساما، وهو متواجد في غامبيا ويمارس حياته بشكل طبيعي".

يشار إلى أن آخر مباراة أدارها الحكم الدولي، باكاري غاساما، كانت مواجهة الجزائر والكاميرون، وهي المباراة الحاسمة التي منحت المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل لكأس العالم، بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف واحد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل.