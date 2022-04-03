روسيا تدمر قدرات عسكرية وبنی تحتية في أوديسا

خاص بالعالم

فيما اكدت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها استهدفت مصفاة لتكرير النفط ومستودعات للوقود في منطقة اوديسا، مؤكدة تدمير مستودعات للاسلحة والذخائر في منطقتي كونستانتينوفكا وكريس-تيشيه.

اما مدينة مريوبول، فتشهد اقتحام القوات الشيشانية لمصنع للصلب الذي تتحصن فيه وحدات اوكرانية، بحسب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي اعتبر ان ساعة الانتقام للاساءة التي تعرض لها سكان اقليم دونباس على مدى سنوات قد اقتربت.

تطورات تأتي، في اطار محاولة روسية للسيطرة على شرق وجنوب اوكرانيا بحسب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي شكا عدم تزويد الدول الغربية لبلاده ما يكفي من الانظمة المضادة للصواريخ. وذلك رغم اعلان القوات الاوكرانية السيطرة الكاملة على كييف وذلك للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب في اوكرانيا، وذلك بعد ان استعادت السيطرة على جميع المناطق المحيطة بالعاصمة منذ أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي الانسحاب من المنطقة كبادرة حسن نية في مفاوضات السلام، التي لا يبدو انها تحرز تقدما كافيا لعقد اجتماع على مستوى القادة، مع تأخر الخبراء الاوكرانيين في تأكيد نص مسودة المعاهدة حتى تلك الاتفاقات التي تم التوصل اليها بالفعل على المستوى السياسي، بحسب كبير المفاوضين الروسي فلاديمير ميدينسكي الذي اعتبر في الوقت ذاته ان كييف اصبحت اكثر واقعية في مقاربتها لمسأولة وضع اوكرانيا المحايد وغير النووي.