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طهران: إذا أرادت اميركا التوصل الى اتفاق فعليها اتخاذ قرارها السياسي سريعا

طهران: إذا أرادت اميركا التوصل الى اتفاق فعليها اتخاذ قرارها السياسي سريعا
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية سعيد خطيب زادة، انه إذا ارادت الادارة الاميركية التوصل الى اتفاق في فيينا، فعليها اتخاذ قرارها السياسي في أسرع وقت ممكن.

العالم - ايران

في مؤتمره الصحفي الاسبوعي علق خطيب زادة على فرض واشنطن اجراءات حظر جديدة ومستجدات مفاوضات فيينا، قائلا: زادت اميركا من هذه الإجراءات المتناقضة. الكل يعرف ما حدث لأحد فنانينا من قبل السلطات الاميركية، هذا واحد من مئات الآلاف من الأمثلة التي فعلتها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني على مدى الأربعين سنة الماضية، لقد أظهرت الولايات المتحدة أن كل شيء سياسي من وجهة نظر واشنطن، وأنها تضحي بكل القيم متى رأت ذلك مناسبًا لتحقيق أهدافها السياسية، وان ما يهمنا هو السياسات الموضوعة ضد الشعب الإيراني في واشنطن والبيت الأبيض.

واضاف المتحدث بأسم الخارجية الايرانية: دعونا جميعًا لا ننسى أن ما هو أمامنا اليوم ليس حكومة تؤدي واجباتها، إنها تريد استخدام الوسائل القانونية لتتهرب من اداء واجباتها، وما يوجد في فيينا بسبب النهج الأميريكي، والولايات المتحدة تحاول جعل القضايا المتبقية رهينة شؤونها الداخلية، ولا يمكن لإيران والإيرانيين الصبر إلى الأبد، إذا كانت الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق، فعليها اتخاذ قرارها السياسي في أسرع وقت ممكن.

يتبع...

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طهران: إذا أرادت اميركا التوصل الى اتفاق فعليها اتخاذ قرارها السياسي سريعا

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