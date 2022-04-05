أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022

مردم سالاري ..

وزير الخارجية .. أمريكا مسؤولة عن إطالة أمد المفاوضات في فيينا.

اطلاعات ..

حركة أنصار الله اليمنية تؤكد على حتمية وقرب تحقيق النصر النهائي.

ايران ..

روسيا تدعو لعقد إجتماع خاص لمجلس الأمن حول أحداث بلدة بوجا الأوكرانية .

جام جم ..

موسكو تتهم الحكومة الأوكرانية بمنع دخول قافلة مساعدات للصليب الأحمر لمدينة ماريوبول.

جمهوري اسلامي ..

إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح في صدامات مع جنود الإحتلال بمنطقة باب العامود بالقدس .

عصر ايرانيان..

هلع في الكيان الصهيوني من إحتمال تفجر إنتفاضة رمضانية على خلفية أحداث باب العامود.

كيهان ..

قوى الأمن المغربية تقمع مظاهرات شعبية في الرباط ضد الكيان الصهيوني .

وطن امروز ..

بولندا تتهم ألمانيا بعرقلة فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات أكثر شدة على روسيا

رسالت ..

صحف ألمانية تتحدث عن قلق برلين من التبعات السلبية للحرب بأوكرانيا على الأقتصاد الألماني .

قدس ..

وساطات عربية لدفع عجلة مفاوضات فيينا الخاصة بالإتفاق النووي.

جوان ..

محافل إعلامية أمريكية تحذر من قرب نهاية هيمنة الدولار في الأسواق العالمية .

افتاب يزد..

الرئاسة الباكستانية .. حكومة عمران خان باقية مؤقتا لتصريف الأعمال حتى الإنتخابات .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات فس الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات فس الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

عصر ايرانيان..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الجمهوريون والديمقراطيون" الشرطي السيئ والشرطي الجيد").

تتذرع الادارة الديمقراطية بالبيت الابيض بوجود ضغوط وتحركات داخلية في الكونغرس من قبل الجمهوريين تقيد مجال تحركها في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي ,ولكن

"ما يهم إيران هو تحقيق مطالباتها القانونية فحسب وذلك في إطار الخطوط الحمراء التي حددتها في هذه المفاوضات" .

وما يحدث في الداخل الامريكي من عمليات شد وجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين شأن داخلي وسواء اكان في اطار عملية لتبادل الادوار في لعبة الشرطي السيئ والشرطي الجيد ام ان هذه الخلافات واقعية بين الطرفين. فالذي تطرحه امريكا بفيينا هو الموقف الرسمي لها بغض النظر عن اية خلفيات ومسببات داخلية بواشنطن. ان تجارب اكثر من اربعة عقود اثبتت لبلادنا ان العداء الامريكي لها استراتيجية ثابتة بالبيت الابيض وسواء اكانت الادارة جمهورية ام ديمقراطية .

وطن امروز..

في الشأن اليمني تساءلت صحيفة وطن امروز عما اذا كان ( وقف إطلاق النار باليمن,تكتيكا للتحالف السعودي) قائلة ..

انتهك التحالف السعودي اتفاق وقف اطلاق النار قبل ان يجف حبر هذا الاتفاق..

"التحالف السعودي إنتهك إتفاق وقف إطلاق النار مع اليمن عشرات المرات بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من إبرامه"

هذا الامر عزز الشكوك القائلة ان السعودية تنظر لهذا الاتفاق من زاوية كونه فرصة لإستعادة الانفاس ميدانيا باليمن وكذلك لوقف الضربات اليمنية للمنشآت النفطية في العمق السعودي والاماراتي ليتسنى للرياض وابو ظبي زيادة حجم انتاجهما من النفط تلبية للاملاءات الامريكية في ظل تبعات وتداعيات الحرب باوكرانيا .

ويرى اصحاب هذا الراي ان التحالف السعودي سبق وان انتهك كل اتفاقيات وقف اطلاق النار في حربه على اليمن والامر قد يتكرر هذه المرة ايضا .

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز سلطت الضوء على احداث الساحة الباكستانية وكتبت في مقالها ( تكرار سيناريو قديم )..

الرئيس الباكستاني اقال البرلمان بطلب من رئيس الوزراء عمران خان, والاخير حل حكومته رغم فشل تحرك برلماني لسحب الثقة به.

عمران خان اتهم امريكا بالوقوف وراء تحريض جهات داخلية ضده وقال ايضا ان تلقى تهديدات امريكية بتصفيته.

"إن رفض عمران خان طلب أمريكا إقامة قواعد أمريكية بباكستان وراء تفاقم علاقاته مع واشنطن "

وبالطبع العلاقات الباكستانية الامريكية الوطيدة تقليديا دخلت مرحلة تقاطع مصالح منذ وصول عمران خان للسلطة واتخاذه لمواقف مستقلة عن الارادة الامريكية عبر التقارب مع روسيا والصين وتعزيز العلاقات مع ايران واتخاذه لموقف يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. ان باكستان مقبلة على مرحلة عدم استقرار بالغة الخطورة في ظل التدخلات الامريكية واتساع الصراع الداخلي وليس من المستبعد ان تتحرك امريكا لايجاد ارضية وقوع انقلاب عسكري وعودة الجيش للسلطة باسلام اباد .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الأزمة الاوكرانية في مقالها ( نعم للإتحاد الأوروبي ولا لحلف الناتو )..

جولة المفاوضات الروسية لاوكرانية في اسطنبول حققت تقدما نسبيا مهما تمثل في موافقة اوكرانيا المبدئية على عدم الانضمام لحلف الناتو وانتهاجها لساسة محايدة .

"إن اوكرانيا لم تعد تبدي أي حماس للإنضمام لحلف الناتو لطمأنة جارتها القوية لكنها ما زالت مصرة على عضوية الإتحاد الأوروبي"

ويبدو ان موسكو لا ترى بأسا في انضمام اوكرانيا للاتحاد الاوروبي لانها تدرك جيدا بان دخول اوكرانيا لهذا النادي الاوروبي سيستغرق سنوات في ظل شروط العضوية الصعبة, كما ان موسكو تنظر لما بعد الحرب وسط احتمالات وصول حكومة جديدة للسلطة بكييف تعمل على تعزيز جسور العلاقات مع روسيا .

جام جم ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( مؤشرات أزمة في شرق آسيا ) كتبت صحيفة جام جم ..

هناك تصعيد للاجواء المتوترة من الاساس بين الكوريتين وسط تاجج حرب كلامية وتبادلا للاتهامات والتهديدات ..

"القصة بدأت بتصريحات حادة أطلقها وزير دفاع كوريا الجنوبية لوح عبرها بقدرة بلاده على التصدي لصواريخ بيونغ يانغ"

وجاء الرد على لسان شقيقة زعيم كوريا الشمالية التي وصفت هذا الوزير بالمجنون وبكونه مجرد حثالة وغير ذلك .

والواقع هو ان هناك مؤشرت على بدأ كوريا الجنوبية باتخاذ مواقف متصلبة مقابل شقيقتها الشمالية اللدودة, حيث اجرت مناورات صاروخية وجوية واسعة مؤخرا بمشاركة مقاتلات من طراز اق 35 الامريكية المتطورة وذلك بعد تجارب صاروخية كورية شمالية.

ومن هنا جاءت تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي كرسالة تحذير اخرى لكوريا الشمالية التي لوحت بتوجيه ضربات من دون رحمة .

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( الناتو العربي العبري )..

يتحرك كيان الاحتلال الاسرائيلي ومنذ اعتراف بعض النظم الخليجية به خلال حكم ترامب بالبيت الابيض, في مسار يستهدف اقامة حلف عسكري امني مع مثل هذه النظم مقابل ايران .

"إن هناك تنسيقا للمواقف بين هذا الكيان وهذه النظم للإخلال بمفاوضات فيينا ولتعزيز التعاون العسكري والأمني بينهما "

ان الكيان يطرح في الواقع مشروع لتشكيل حلف على غرار حلف الناتو بينه ونظم عربية اخطأت بوصلتها في تحديد من هو العدو ومن هو الجار الصديق .

ان مشروع هذا الناتو مصيره الفشل بالتاكيد لالف سبب وسبب, والمسألة هنا هي ان انزلاق مثل هذه النظم في مخططات كيان الاحتلال لن يكون في صالحها ولا في صالح شعوبها المسلمة, كما ان ايران ليست بالبلد الذي تهزه مثل هذه السيناريوهات الهزيلة وهي التي لم تجرؤ حتى امريكا وحلف الناتو نفسه على الدخول في مواجهة معها.