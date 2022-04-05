القوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية ومصافي للنفط في أوكرانيا

العالم - روسيا

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية في إحاطة إعلامية: "خلال الليل دمر الطيران العملياتي - التكتيكي للقوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 134 منشأة عسكرية أوكرانية".

وأضاف كوناشينكوف قائلا"في مساء يوم 4 أبريل/ نيسان، دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر مركز تدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والذي تم استخدامه ايضا لإيواء المرتزقة الأجانب بالقرب من مدينة أوتشاكوفا".



وتابع الناطق قوله "وفقًا لمعلومات مؤكدة في مساء يوم 4 أبريل وفي قرية موشون الواقعة على بعد 23 كيلومترًا شمال غرب كييف، قام أفراد عسكريون من المركز الـ72 للعمليات النفسية في أوكرانيا بتصوير مسرحية جديدة لمدنيين يُزعم أنهم قتلوا بسبب أعمال العنف التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية لتوزيعها لاحقًا عبر وسائل الإعلام الغربية".

وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.