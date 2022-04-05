الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العفو الدولية: على انقرة عدم تسليم قضية خاشقجي لمن يتحملون مسؤوليتها

العفو الدولية: على انقرة عدم تسليم قضية خاشقجي لمن يتحملون مسؤوليتها
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، تعقيباً على تصريح لوزير العدل التركي بكر بوزداغ، قال فيه إنَّ حكومة بلاده ستوصي بتعليق المحاكمة الغيابية بحق 26 مواطناً سعودياً متهمين في إطار قتل الصحفي جمال خاشقجي، وتحويل القضية إلى السعودية.

العالم- السعودية

واضافت "اليوم هو يوم مظلم لأولئك الذين أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في النضال من أجل تحقيق العدالة لمقتل جمال خاشقجي".

وتابعت "من خلال نقل قضية جريمة قتل ارتُكبت على أراضيها، ستعيد تركيا عن علم وبإرادتها هذه القضية إلى أيدي أولئك الذين يتحملون مسؤوليتها فعلياً ،فقد فشل النظام السعودي مراراً وتكراراً في التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق العدالة من قبل محكمة سعودية".

وتساءلت كلامار ، "ماذا حدث لالتزام تركيا المعلن بأن العدالة يجب أنّ تسود في هذه الجريمة المروعة وأن هذه القضية لن تصبح ابداً بيدقاً في الحسابات والمصالح السياسية؟...إذا أوصت الحكومة بالفعل بتعليق الملاحقة القضائية، فسيضمن ذلك الإفلات من العقاب للجناة ، ما يشكّل عكس تحقيق العدالة لجمال".

وذكرت : "بالرغم من بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن المحاكمات الغيابية، فقد مهد وزير العدل بقراره الطريق للإفلات من العقاب والظلم، لكن لم يفت الأوان بعد للتراجع عن هذا القرار غير المدروس".

روابط ذات صلة

شاهد.. لكسب ود الرياض تركيا تغير موقفها من قضية خاشقجي

صحيفة فرنسية: قتلة خاشقجي يقيمون بقصور تديرها وكالة أمن الدولة السعودية

معلومات جديدة عن العقل المدبر لعملية اغتيال خاشقجي تثير الجدل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هنية يدعو مبعوث الأمم المتحدة لممارسة دوره بوقف جرائم الاحتلال

سوريا.. عودة محطة تحويل كهرباء تل تمر للخدمة عقب الاعتداء التركي

مصر تسرع وتيرة توريد القمح المحلي اثر أزمة اوكرانيا

العراق على موعد مع القمر الوردي

الحكومة العراقية تقر استراتيجية لتسديد الديون و'قرار' يسهل أعمال المستثمرين

"الكوليسترول "..اعراضه وطرق بسيطة لخفض معدلاته في الجسم!