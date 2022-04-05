العفو الدولية: على انقرة عدم تسليم قضية خاشقجي لمن يتحملون مسؤوليتها

العالم- السعودية

واضافت "اليوم هو يوم مظلم لأولئك الذين أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في النضال من أجل تحقيق العدالة لمقتل جمال خاشقجي".

وتابعت "من خلال نقل قضية جريمة قتل ارتُكبت على أراضيها، ستعيد تركيا عن علم وبإرادتها هذه القضية إلى أيدي أولئك الذين يتحملون مسؤوليتها فعلياً ،فقد فشل النظام السعودي مراراً وتكراراً في التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق العدالة من قبل محكمة سعودية".

وتساءلت كلامار ، "ماذا حدث لالتزام تركيا المعلن بأن العدالة يجب أنّ تسود في هذه الجريمة المروعة وأن هذه القضية لن تصبح ابداً بيدقاً في الحسابات والمصالح السياسية؟...إذا أوصت الحكومة بالفعل بتعليق الملاحقة القضائية، فسيضمن ذلك الإفلات من العقاب للجناة ، ما يشكّل عكس تحقيق العدالة لجمال".

وذكرت : "بالرغم من بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن المحاكمات الغيابية، فقد مهد وزير العدل بقراره الطريق للإفلات من العقاب والظلم، لكن لم يفت الأوان بعد للتراجع عن هذا القرار غير المدروس".