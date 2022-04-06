في شهر ... الصادرات غير النفطية الايرانية تتخطى 5.1 مليار دولار

العالم - ايران

وأوضح المتحدث "روح الله لطيفي" في بيان اليوم الاربعاء، أن الصادرات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 37 بالمئة على اساس سنوي.

وأشار أن التجارة غير النفطية لايران في الشهر المذكور بلغت 11.538 مليار دولار وهو أعلى مستوى يسجل في شهر واحد منذ سنوات سيما في فترة الحظر وممارسة سياسات "الضغوط القصوى" ضد البلاد.

وبيّن لطيفي أن تجارة ايران غير النفطية بلغت 14.539 مليون طن بقيمة 11.538 مليار دولار في هذا الشهر ، حيث سجلت الصادرات الايرانية 10.117 مليون طن بقيمة 5.102 مليار دولار في مقابل توريد 4.442 مليون طن من السلع بـ 6.436 مليار دولار.

المتحدث ذكر الاسواق الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية في شهر "اسفند" مبيّنا أن الصين تصدرت القائمة باستيرادها 3.348 مليون طن من السلع بقيمة 1.689 مليار دولار تلاها تواليا كل من الامارات بـ 923 الف طن بقيمة 699 مليون دولار، والعراق 1.864 مليون طن بـ 694 مليون دولار فضلا عن تركيا 434 الف طن و480 مليون دولار، وافغانستان 342 الف طن بـ 184 مليون دولار.