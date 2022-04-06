الإحتلال يشن حملة اعتقالات همجية في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

ففي جنين، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الأسير المحرر عبد الرحمن قاسم السعدي، من منزله في مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعدادٍ كبيرة، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وسط مواجهات عنيفة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل الحنبلي من شارع النجاح القديم، بعد اقتحام المنطقة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين.

وأعتقلت قوات الاحتلال، عز عوض مطاوع من بلدة بيت عوا، وحسين صابر الهريني من قرية التوانة، ويوسف محمد صبارنة من بلدة بيت أمر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشهر الماضي 470 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.