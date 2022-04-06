بالفيديو: إفلاس الحكومة اللبنانية.. غلطة تقنية

العالم - خاص بالعالم

وأوضح عتوش في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان الافلاس هو عبارة عن عدم قدرة المؤسسة علی تسديد مستحقاتها بالمطلق، فيتم يتم تحويل المؤسسة الی المحكمة وتعيين حارس قضائي عليها تمهيداً لبيع موجوداتها وتصفية موجوداتها لتوزيعها علی الدائنين وهذا ما لايحصل علی الدول، فالدولة ليست مؤسسة حتی تفلس.

وأكد ان لبنان يملك موجودات كثيرة لاسيما في العملات الصعبة والتي تزيد مالديه منها حتی عن بعض الدول المحيطة وتملك أيضاً احتياطي الذهب.

واستبعد د.عتوش ان يقبل المجلس النيابي تحت ضغط الرأي العام بعملية تسييل الذهب في الوقت الراهن دون اجراء أي اصلاحات.

وبيّن انه في البداية يجب ان تكون هناك اصلاحات جذرية سواء علی المستوی السياسي وعلی المستوی الاقتصادي حتی يمكن عندها بموضوع تسييل الذهب واستخدامه.

واعتبر ان احتياطي الذهب موجود اساساً للاستخدام، لكن هل يمكن الوثوق بالطبقة السياسية لاستخدامه في المكان المناسب؟ هذا ما يجب التأكد منه.

هذا وقال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ​سعادة الشامي: "أصبحنا دولة مفلسة.. والخسارة وقعت تماما بسبب سياسات خاطئة على مدى عقود أوصلتنا إلى هذه المرحلة".