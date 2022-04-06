سياسي تونسي يكشف عن جهود لتشكيل جبهة وطنية للخلاص

خاص بالعالم

وقال الشابي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" تحت عنوان "عوائق التوافق السياسي في تونس والمعارضة تختار التصعيد": ان ما موقع يوم 25 جوليه يعتبر انحرافاً للمسار الديمقراطي وخروجاً عن الشرعية الدستورية، موضحاً انه طالب الى العودة الى الديمقراطية التمثيلية.

ولفت الى انه في نفس الوقت ظهرت العديد من الاصوات منها "حراك مواطنون ضد الانقلاب"، ونظراً انه يتقاسم نفس التحليل جوهرياً فمن المعقول انه يحضر الفعاليات التي ينظمونها ويؤيدها، كما ان هناك بينه وبين العديد من الاطياف المعارضة الاخرى علاقة تعاون.

وشدد الشابي على انه غير منضم في "حراك مواطنون ضد الانقلاب" وانما هو منضم الى "اللقاء الوطني للانقاذ"، وقام بعدة مبادرات وانضم الى اضراب الجوع الذي نظموه، وتضامن مع بقية القوى في الدفاع عن الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين، والمشاركة في الندوة السياسية التي وقعت مؤخراً، واعتبرها انها بادرة تضامن ومؤازرة متبادلة وليست انخراطاً معهم، فهم لهم ذاتهم المستقلة التي يحترمها، وهو يمثل ذات سياسية اخرى وهو "اللقاء الوطني للانقاذ".

واعتبر الشابي ان ان الوضع في تونس قد تغير، فقد اصبحت حركة النهضة من طرف اساسي في الازمة الى طرف في معادلة التغيير، مشيراً الى ان الناس تلتقي حول المصالح، وبین بانه من مصلحة حركة النهضة العودة الى الديمقراطية التمثيلية ومن مصلحة البلد ان يعود الى الديمقراطية التمثيلية، وان مواقع الناس تغيرت وبالتالي العلاقة مع النهضة تتغير، وليس هناك تحالف مع النهضة، ولكن هناك تقاطع في المواقف وتلتقي في الميدان للوقوف ضد السياسات الحالية.

وکشف الشابي، عن انه يحتمل في المرحلة ان تتشكل جبهة وطنية للخلاص تكون النهضة طرف فيها، وکذلك الموطنون التوانسة من اجل الديمقراطية والاحزاب الاجتماعية الثلاث، مشيراً الى انه على الاقل هذا ما يبدو في المشهد السياسي الراهن، وان هذه الجبهة لم تكتمل شروطها وبالتالي هي الان غير موجودة وانما في المنظور لا خراج الا بتجميع القوى من اجل فرض مؤتمر وطني للحوار لا يقصي اي طرف.

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