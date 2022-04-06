قوات الأمن السوداني تستخدم الغاز لتفريق المتظاهرين

العالم- السودان

من جهة أخرى، قالت لجنة أطباء السودان إن قوات المجلس العسكري اقتحمت مستشفى الجودة وأطلقت الغاز المسيل للدموع بداخله، وتسببت بحالات اختناق.

في وقت سابق الأربعاء، دعت قوى سياسية واجتماعية سودانية، المواطنين للخروج، إحياء لذكرى "السادس من أبريل" وللتظاهر ضد المجلس العسكري.

وتزامنت الدعوة إلى الاحتجاج في السادس من نيسان/ أبريل مع ذكرى الانتفاضة الشعبية العام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري.



وتأتي أيضا تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة في 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير.

وبالتزامن مع ذلك، فقد أعلنت الحكومة السودانية الأربعاء، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.



وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السودانية، إن "يوم الأربعاء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، على أن يزاول العاملون المعنيون أعمالهم بعدها وفقا للنظم والقواعد التي تنظم أيام العمل وساعاته في الدولة".