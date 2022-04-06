الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الأمن السوداني تستخدم الغاز لتفريق المتظاهرين

قوات الأمن السوداني تستخدم الغاز لتفريق المتظاهرين
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري داخل مستشفى في العاصمة، حسب ما أفاد شهود عيان.

العالم- السودان

من جهة أخرى، قالت لجنة أطباء السودان إن قوات المجلس العسكري اقتحمت مستشفى الجودة وأطلقت الغاز المسيل للدموع بداخله، وتسببت بحالات اختناق.

في وقت سابق الأربعاء، دعت قوى سياسية واجتماعية سودانية، المواطنين للخروج، إحياء لذكرى "السادس من أبريل" وللتظاهر ضد المجلس العسكري.

وتزامنت الدعوة إلى الاحتجاج في السادس من نيسان/ أبريل مع ذكرى الانتفاضة الشعبية العام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري.

وتأتي أيضا تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة في 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير.

وبالتزامن مع ذلك، فقد أعلنت الحكومة السودانية الأربعاء، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السودانية، إن "يوم الأربعاء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، على أن يزاول العاملون المعنيون أعمالهم بعدها وفقا للنظم والقواعد التي تنظم أيام العمل وساعاته في الدولة".

روابط ذات صلة

الحكومة السودانية تعلن يوم الأربعاء عطلة رسمية

مظاهرات ليلية في السودان عشية ذكرى بدء الاعتصام بمحيط قيادة الجيش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سياسي تونسي يكشف عن جهود لتشكيل جبهة وطنية للخلاص

موسكو: عملية تبادل الأسرى توقفت بسبب تعطيلها من قبل الجانب الأوكراني

اليمن.. تخصيص 50% من مقاعد الرحلات ضمن اتفاق الهدنة لنقل المرضى

وزارة التجارة السورية توضح آلية بيع الخبز في دمشق

عبداللهيان: طهران تدعو للتركيز على الحل السياسي بشأن الأزمة الأوكرانية

شاهد بالفيديو.. العسكر يقمع تظاهرات سودانية بالقوة، ما سبب خروجها؟