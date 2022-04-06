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حول جريمة الطعن في مشهد..

املي لاريجاني: الفرقة من أكبر الفجائع التي حلت بالمنطقة

املي لاريجاني: الفرقة من أكبر الفجائع التي حلت بالمنطقة
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني "اية الله صادق املي لاريجاني"، نهج التكفير والانحراف (عن الدين الاسلامي المبين) والفرقة، من اكبر الفجائع التي حلت بالمنطقة اليوم.

العالم - ايران

واشار "اية الله املي لاريجاني" في بيان له، الى جريمة الطعن بالسكين المروعة التي طالت 3 رجال دين امس في مشهد المقدسة؛ داعيا المسملين الى التحلي بمزيد من الوعي والوحدة في التعاطي مع هكذا جرائم فتنوية.

وندد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في بيانه، بـ "الجريمة النكراء التي انتهكت حرمة الروضة الرضوية المقدسة خلال شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة"؛ كما قدم العزاء الى اسرة "حجة الاسلام اصلاني" احد رجال الدين الثلاثة الذي ارتقى شهيدا اثر هذا الحادث، سائلا الباري تعالى لزميليه المصابين بالشفاء العاجل.

وطالب اية الله املي لاريجاني الجهات المعنية في البلاد بالكشف عن كافة العناصر المتورطة في جريمة الطعن والاسباب المؤدية الى ذلك على وجه العجالة.

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