الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة التجارة السورية توضح آلية بيع الخبز في دمشق

وزارة التجارة السورية توضح آلية بيع الخبز في دمشق
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أن بيع مادة الخبز متاح في دمشق لجميع البطاقات في أربعة منافذ، مهما كانت المحافظة الصادرة عنها.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة السورية، أن هذه المنافذ هي معتمدو الخبز، وصالات السورية للتجارة، وأكشاك الخبز الموزعة، والمعتمدون التابعون للجهات العامة المخصصة للعاملين في هذه الجهات.

وبينت الوزارة أن البيع من كوات المخابز هو لجميع البطاقات الصادرة في دمشق، وليس فقط المسجلين بالربط المكاني معها، وأن ما تم هو فقط حصر البيع من منفذ واحد هو كوات المخابز لبطاقات دمشق فقط.

وكانت الوزارة السورية قد أعلنت أمس بدء عملية توطين المخابز في محافظتي دمشق وريفها، مع إمكانية الشراء من المعتمدين للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة.

روابط ذات صلة

بدء توطين الخبز في دمشق وريفها اعتباراً من اليوم

في ظل الأزمة العالمية.. سوريا تكشف عن مخزونها من القمح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سياسي تونسي يكشف عن جهود لتشكيل جبهة وطنية للخلاص

موسكو: عملية تبادل الأسرى توقفت بسبب تعطيلها من قبل الجانب الأوكراني

اليمن.. تخصيص 50% من مقاعد الرحلات ضمن اتفاق الهدنة لنقل المرضى

وزارة التجارة السورية توضح آلية بيع الخبز في دمشق

عبداللهيان: طهران تدعو للتركيز على الحل السياسي بشأن الأزمة الأوكرانية

شاهد بالفيديو.. العسكر يقمع تظاهرات سودانية بالقوة، ما سبب خروجها؟