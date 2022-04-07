الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جبهة العمل الإسلامي تدين جریمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة

جبهة العمل الإسلامي تدين جریمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

شجبت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها التكفيريون، عملاء الصهاينة وإدارة الشر الأميريكية في الروضة الرضوية المقدسة في مشهد الإمام الرضا (ع).

العالم_لبنان

واعتبرت في بيان اليوم الخميس أن الذين ارتكبوا الجريمة من هؤلاء العملاء التكفيريون ، قد انتهكوا المبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية، وانتهكوا حرمة الشهر الفضيل، وان الدين الاسلامي الذي أمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، وأمر بالمحبة والتعاون والوئام في ما بين المسلمين وحرم دماءهم فيما بينهم، هو براء من هؤلاء المجرمين التكفيريين المضللين، لافتة الى ان عمل هؤلاء لا يمت إلى الدين الاسلامي الحنيف بصلة.

واعلنت أن إهانة المقدسات لأي مذهب إسلامي معتبر يصب في خدمة أعداء الدين ويؤدي إلى إحداث الشرخ والفتنة والشرذمة، ويؤدي إلى ضرب وتدمير روح الوحدة الاسلامية، واشارت إلى أن أعداء الاسلام وأعداء الوحدة الاسلامية يهدفون من خلال هذه الجرائم الإرهابية البشعة إلى إثارة النعرات الطائفية والخلافات المذمومة بين المذاهب الاسلامية، من أجل تحقيق مؤامراتهم ومخططاتهم.

وختمت: لذلك ينبغي على كل علماء المسلمين والمفتيين والدعاة وأصحاب الفكر الإسلامي الصحيح المتنور، التحذير من دعاة الفتنة وكشف زيفهم وتضليلهم.

روابط ذات صلة

توقيف مطلقي النار في مدينة طرابلس شمال لبنان وضبط أسلحة

املي لاريجاني: الفرقة من أكبر الفجائع التي حلت بالمنطقة

الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة منع إثارة الفتن بين المسلمين

علماء السنة في البلاد یدینون جریمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هيئة الاسرى تطالب الصحة العالمية الاهتمام بأوضاع المعتقلين المرضى

بعد 17 عاما.. الافراج عن اسير فلسطيني من غزة

النائب مشعان الجبوري يدعو السيد الصدر للتدخل بين الحلبوسي والزاملي

تونس تؤكد أهمية دعم القطاع السياحى بعد جائحة كورونا

هيئة الأسرى: الاحتلال يتعمد التنكيل بالمعتقلين

جبهة العمل الإسلامي تدين جریمة الطعن في الروضة الرضوية المقدسة