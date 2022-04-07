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الرئيس التونسي يغيّر قواعد التصويت في الانتخابات التشريعية

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

رغم انتقاده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واتهامه لها بعدم الحياد سابقا قرر الرئيس قيس سعيد ان الهيئة ستتولى الإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية المقبلة وهي الاستفتاء و الانتخابات البرلمانية ولكن بتركيبة جديدة.

العالم - مراسلون

هيئة الانتخابات شددت على ضرورة الحفاظ على استقلاليتها معتبرة ان الالتزام بالروزنامة التي حددها سعيد للانتخابات لن يكون ممكنا بشكل كامل.

الرئيس قيس سعيد أعلن انه سيتم اعتماد نظام الاقتراع على الافراد في دورتين، نظام تعارضه أحزاب عديدة بينها حركة النهضة معتبرة ان قرارا كهذا لا يجب أن يتم اتخاذه بشكل فردي.

رغم اعلانه سابقا ان حوارا وطنيا سيعقد لمناقشة الاصلاحات السياسية يتمسك قيس سعيد بنتائج الاستشارة الإلكترونية التي شارك فيها نصف مليون تونسي فقط صوت 70بالمائة منهم لصالح نظام الاقتراع على الافراد ما يعني سيرا حثيثا لتطبيق نظرية الديمقراطية القاعدية التي يتبناها سعيد حسب محللين.

تونس على أبواب مرحلة جديدة لكنها غير واضحة المعالم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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