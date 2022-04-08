الرئيس رئيسي: الكثير من الهيكليات الاقتصادية في البلاد تشهد تطويرا

العالم - ايران

وحسب وكالة "إرنا" اشار آية الله رئيسي في تصريحه مساء الحخميس خلال لقائه حشدا من الاساتذة والطلبة الجامعيين في جامعة "خوارزمي" في مدينة كرج مركز محافظة البُرز غرب طهران الى الاجراءات المتخذة في مجال اصلاح الهيكلية الاقتصادية في البلاد وقال: ان الكثير من الهيكليات (الاقتصادية) في البلاد ومنها النظامان البنكي والضريبي تشهد الان تطويرا.

واضاف: هنالك في الوقت الحاضر ما بين 6 الى 7 ملايين دافع ضرائب في البلاد من ضمنهم 2 مليون تم تحديدهم خلال الاشهر الستة الاخيرة فقط، وذلك في سياق عملية اصلاح الهيكليات.

وقال رئيس الجمهورية: ان استيفاء الضرائب هذا ليس من الموظف والعامل بل يشمل قسم كبير منه افرادا كانوا يتهربون من دفع الضريبة ويتطاولون على حق الشعب.

ووصل رئيس الجمهورية يوم الخميس الى محافظة البرز غرب العاصمة طهران لافتتاح بعض المشاريع بما فيها افتتاح الطريق السريع الذي يربط شمال المحافظة بجنوبها.

وتقع محافظة البرز وعاصمتها كرج، غرب طهران وتعد من المدن المكتظة بالسكان وتحظى باهمية بسبب قربها من العاصمة اضافة الى ان كثير من المصانع بما فيها مصانع انتاج السيارات تقع في هذه المحافظة.