فون دير لايين: نحن هنا في بوتشا لنرى أول خطوة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

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ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية الجمعة إلى مدينة بوتشا الصغيرة، شمال شرق ​كييف​، برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​ ورئيس وزراء سلوفاكيا ادوار هيغر.

وبحسب ما نقلت ​وكالة الصحافة الفرنسية​، فإنهم "زاروا مواقع المقابر الجماعية التي عثر عليها في بوتشا".

وسبق أنّ نفت ​السلطات الروسية، الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة ​بوتشا​ في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها في ​أوكرانيا​.

وبدورها، ذكرت الدفاع الروسية، في بيان نشرته في 3 نيسان الجاري، أنّ "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد". كما لوحظ في الإدارة العسكرية، خلال الوقت الذي كانت فيه هذه القرية تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، أن أحدا من السكان لم يتعرض لأي أذى أو أي أعمال عنف.