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فون دير لايين: نحن هنا في بوتشا لنرى أول خطوة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

فون دير لايين: نحن هنا في بوتشا لنرى أول خطوة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ ​أورسولا فون دير لايين​، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ من ​بوتشا​ الأوكرانيّة، "أنّنا هنا اليوم، لنرى أول خطوة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنّ "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون وفق المسار الطبيعي بسبب الحرب".

العالم ـ أوروبا

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية الجمعة إلى مدينة بوتشا الصغيرة، شمال شرق ​كييف​، برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​ ورئيس وزراء سلوفاكيا ادوار هيغر.

وبحسب ما نقلت ​وكالة الصحافة الفرنسية​، فإنهم "زاروا مواقع المقابر الجماعية التي عثر عليها في بوتشا".

وسبق أنّ نفت ​السلطات الروسية، الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة ​بوتشا​ في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها في ​أوكرانيا​.

وبدورها، ذكرت الدفاع الروسية، في بيان نشرته في 3 نيسان الجاري، أنّ "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد". كما لوحظ في الإدارة العسكرية، خلال الوقت الذي كانت فيه هذه القرية تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، أن أحدا من السكان لم يتعرض لأي أذى أو أي أعمال عنف.

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