والد الشهيد أحمد السعدي: مقاومة جنين هي من أجل تحرير كل فلسطين

العالم - فلسطين

وقال والد الشهيد في حديثٍ لقناة الميادين إنّ "مقاومة جنين اليوم هي من أجل تحرير كل فلسطين".

بدوره، أشار ابن عم الشهيد أحمد السعدي أنّ "شباب مخيم جنين كانوا مستعدين وعلى جهوزية قبل اقتحام قوات الاحتلال للمخيم"، مشدداً على أنّ "مخطط الاحتلال اليوم فشل لكن هذا لا يعني أنه لن يكرر اقتحاماته".

وشيّع أهالي مخيم جنين جثمان الشهيد أحمد ناصر السعدي (23 عاماً) من سرايا القدس، والذي ارتقى شهيداً في اشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، صباح اليوم السبت.

ووقعت اشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال عند أطراف المخيم حيث تصدّى شبان المخيم لقوات الاحتلال المقتحمة. وأفاد مراسل الميادين بوقوع إصابات في صفوف الفلسطينين نتيجة الاقتحام.

في السياق، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، أنّ "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في جنين يجب أن يشكل انتفاضة عارمة ضد المحتل في كل أرجاء الضفة الغربية".

وقال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إنّ "عدوان الاحتلال على جنين لن يستعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة"، مشيراً إلى أنّ "كل المقاومين والشباب الثائر على درب الشهيدين رعد خازم وأحمد السعدي".

من جهته، رأى الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم أنّ "ميادين المقاومة يجب أن تبقى مفتوحة"، مشدداً على أنه "على الاحتلال دفع فاتورة جرائمه وانتهاكاته".

أما الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، فأكد "وحدة الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه المقاومة في إسناد جنين والتصدي للاحتلال الغاشم"، محذراً الاحتلال من أنّ "استمرار العدوان لن يجلب له الأمن وأن المقاومة بكل تشكيلاتها ستكون صفاً واحداً في الدفاع عن هذه الأرض".