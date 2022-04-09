لجنة التنسيق اللبنانية الفلسطينية تدعو الى خيار المقاومة المسلحة

العالم - لبنان

وناقش الاجتماع اخر تطورات فلسطين المحتلة وتوجه بالتحية الى روح الشهيد البطل رعد فتحي حازم.

ودعا الى الالتفاف حول خيار المقاومة الشعبية والمسلحة كما دعا جماهير الشعب اللبناني والفلسطيني الى حملة مساندة ودعم لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني.

في السياق ، هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية والد الشهيد المجاهد الشاب أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين الصامد صباح اليوم.

وأشاد رئيس الحركة بصمود وثبات الشهيد أحمد إلى جانب إخوانه أبطال المقاومة في جنين خلال تصديهم لغطرسة قوات الاحتلال، مشيرًا إلى نضال عائلة السعدي وتاريخها النضالي والجهادي الأصيل على مدار سنوات الصراع مع المحتل، وقال إن "هؤلاء الشهداء نجوم يقتدي بها أبناء شعبنا".