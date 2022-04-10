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بايدن ضائع في البيت الأبيض بسبب "أوباما"!

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

رصدت عدسات الكاميرا في البيت الابيض الرئيس جو بايدن خلال الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، حيث ظهر وحيدا يحاول التماس الاهتمام من الآخرين أو كأنه تائه يبحث عن شخص ما، حيث تجمع الحضور حول أوباما.

العالم - أمريكا

وقالت صحيفة "ديلي ميل" في موضوع بهذا الخصوص إن بايدن البالغ من العمر 79 عاما، صوّر وهو يبدو ضائعا، بعد أن تجاهله المعجبون الذين تحلقوا حول الرئيس الأسبق، باراك أوباما (صاحب القانون المذكور)، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي أخذ يحرك يديه في سخط خفيف، يوم الثلاثاء، حين تم تجاهله من قبل مجموعة ركضت بدلا من ذلك، لتحية أوباما البالغ من العمر 60 عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "قبل أن يتم تجاهل بايدن من قبل الحاضرين بهذه المناسبة، بسبب كاريزما سلفه أوباما، كان هناك حديث لطيف بين الزعيمين، حيث كانا يتمازحان متذكرين الوقت الذي قضياه معا في عهد أوباما".

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بايدن ضائع في البيت الأبيض بسبب "أوباما"!

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