بايدن ضائع في البيت الأبيض بسبب "أوباما"!

العالم - أمريكا

وقالت صحيفة "ديلي ميل" في موضوع بهذا الخصوص إن بايدن البالغ من العمر 79 عاما، صوّر وهو يبدو ضائعا، بعد أن تجاهله المعجبون الذين تحلقوا حول الرئيس الأسبق، باراك أوباما (صاحب القانون المذكور)، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي أخذ يحرك يديه في سخط خفيف، يوم الثلاثاء، حين تم تجاهله من قبل مجموعة ركضت بدلا من ذلك، لتحية أوباما البالغ من العمر 60 عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "قبل أن يتم تجاهل بايدن من قبل الحاضرين بهذه المناسبة، بسبب كاريزما سلفه أوباما، كان هناك حديث لطيف بين الزعيمين، حيث كانا يتمازحان متذكرين الوقت الذي قضياه معا في عهد أوباما".