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غانتس: على الاسد قطع علاقاته بإيران إذا أراد أن يكون جزءا من المنطقة

غانتس: على الاسد قطع علاقاته بإيران إذا أراد أن يكون جزءا من المنطقة
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنه يتوجب على الرئيس السوري بشار الأسد قطع علاقاته مع إيران إذا ما أراد أن يكون جزءا من المنطقة والعودة إلى جامعة الدول العربية.

العالم - سوريا

وصرح غانتس بأن "إسرائيل" تسعى إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي ضد ما وصفه بـ"الانتهاكات الإيرانية"، وذلك بالتعاون مع واشنطن وشركائها الإقليميين، حسب تعبيره.

وأوضح الوزير أن "إسرائيل تعمل ضد عمليات نقل الأسلحة والتهديدات التي يولدها الإيرانيون ضدها في سوريا" حسب قوله.

وتابع قائلا: "في الآونة الأخيرة، شهدنا المزيد من الاستقرار في سوريا، وأرى أن هناك نشاطا بين دمشق ودول في الجامعة العربية.. إذا أراد الأسد أن يكون جزءا من المنطقة، فسيتعين عليه أن يوقف علاقاته مع إيران".

المصدر - روسيا اليوم

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