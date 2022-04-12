غانتس: على الاسد قطع علاقاته بإيران إذا أراد أن يكون جزءا من المنطقة

العالم - سوريا

وصرح غانتس بأن "إسرائيل" تسعى إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي ضد ما وصفه بـ"الانتهاكات الإيرانية"، وذلك بالتعاون مع واشنطن وشركائها الإقليميين، حسب تعبيره.

وأوضح الوزير أن "إسرائيل تعمل ضد عمليات نقل الأسلحة والتهديدات التي يولدها الإيرانيون ضدها في سوريا" حسب قوله.

وتابع قائلا: "في الآونة الأخيرة، شهدنا المزيد من الاستقرار في سوريا، وأرى أن هناك نشاطا بين دمشق ودول في الجامعة العربية.. إذا أراد الأسد أن يكون جزءا من المنطقة، فسيتعين عليه أن يوقف علاقاته مع إيران".

المصدر - روسيا اليوم