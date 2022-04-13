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وزير الخارجية المصري يبحث العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا في واشنطن

وزير الخارجية المصري يبحث العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا في واشنطن
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في حلقة نقاش بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن تناولت العلاقات بين مصر وأمريكا.

العالم - مصر

وشارك شكري في الحلقة النقاشية الثلاثاء، في مستهل زيارته إلى واشنطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ: "الوزير تناول عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي".

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، غادر الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية تأتي في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

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