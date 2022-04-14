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مقاوم فلسطيني يحول تل ابيب الى مدينة اشباح

الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

الكيان الصهيوني يعيش حالة قلق حقيقي، قلق وجودي، خوف ورعب ويهربون في الشوارع، يختبئون في الملاجئ بالنهار والليل.

العالم – انقلاب الصورة

تحول ليلهم الى كابوس كل ذلك بسبب عمليات للمقاومة؛ عمليات نوعية زرعت الرعب في قلوب الصهاينة وكل عملية لها حكاية من البطولة كأنها اسطورة او فيلم سينمائي لكنه فيلم واقعي وليس تمثيل.

هذه هي حكاية رعد حازم المقاوم الفلسطيني البطل الذي حول الصهاينة الى فئران يهربون في الشوارع في تل ابيب عاصمة الكيان الصهيوني في قلبها الامن وقلبها التجاري وقلبها في كل شيء.

انه شيء لا يصىق وكأنه اخترق اللا معقول شاب استطاع ان يجعل كل هذا الرعب في قلوب الصهاينة والاهم من العملية التي قام بها المقاوم البطل هي الثقة التي تمتع بها.

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