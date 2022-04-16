مجمع الصحوة الاسلامية يطالب المجتمع الدولي بالرّد على جرائم الكيان الصهيوني

العالم - ايران

واستنكر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية في بيانه اعتداءات الكيان الصهيوني وانتهاكه حرمة المصلين المظلومين في المسجد الأقصى ، وأكد: "في الأيام الأخيرة شهدت أعين مسلمي العالم مرة أخرى تدنيس قيمهم المقدسة والاعتداء على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك من قبل القوات العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني وان المجمع العالمي للصحوة الاسلامية یدين هذه الأعمال العدوانية والجرائم الجديدة للكيان الصهيوني ویشيد بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الصهاينة.

وجاء في جانب اخر من البيان انه لاشك ان الجهاد ضد المحتلين هو حق مشروع وطبيعي للشعب الفلسطيني الأعزل ورد على الاعتداءات المتكررة للصهاينة على المقدسات في القدس وجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعب يعيش في ضغوط وحرمان شديدين في القدس الشريف وسائر الاراضي الفلسطينية.

واكد بيان المجمع العالمي للصحوة الاسلامية ضرورة ان يكون هناك رد عالمي على الجرائم الاخيرة للكيان الصهيوني وناشد مرة اخرى جميع الشعوب والنخب والاوساط الدولية والاسلامية العمل على ضمان الامن للشعب الفلسطين على اساس مبدا الدفاع المشروع عن النفس ضد احتلال وإرهاب كيان الفصل العنصري الصهيوني ، ومنع الاعتداءات والجرائم الوحشية للصهاينة في فلسطين ، والتي تقوم على اساس الوعد الإلهي بان النصر هو حليف الشعب الفلسطيني ، وان الامة الاسلامية ستشهد معاقبة مرتكبي هذه الجرائم .