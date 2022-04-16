السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مجمع الصحوة الاسلامية يطالب المجتمع الدولي بالرّد على جرائم الكيان الصهيوني

مجمع الصحوة الاسلامية يطالب المجتمع الدولي بالرّد على جرائم الكيان الصهيوني
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

طالب مجمع الصحوة الاسلامية (في ايران)، المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد جرائم الكيان الصهيوني.

العالم - ايران

واستنكر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية في بيانه اعتداءات الكيان الصهيوني وانتهاكه حرمة المصلين المظلومين في المسجد الأقصى ، وأكد: "في الأيام الأخيرة شهدت أعين مسلمي العالم مرة أخرى تدنيس قيمهم المقدسة والاعتداء على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك من قبل القوات العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني وان المجمع العالمي للصحوة الاسلامية یدين هذه الأعمال العدوانية والجرائم الجديدة للكيان الصهيوني ویشيد بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الصهاينة.

وجاء في جانب اخر من البيان انه لاشك ان الجهاد ضد المحتلين هو حق مشروع وطبيعي للشعب الفلسطيني الأعزل ورد على الاعتداءات المتكررة للصهاينة على المقدسات في القدس وجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعب يعيش في ضغوط وحرمان شديدين في القدس الشريف وسائر الاراضي الفلسطينية.

واكد بيان المجمع العالمي للصحوة الاسلامية ضرورة ان يكون هناك رد عالمي على الجرائم الاخيرة للكيان الصهيوني وناشد مرة اخرى جميع الشعوب والنخب والاوساط الدولية والاسلامية العمل على ضمان الامن للشعب الفلسطين على اساس مبدا الدفاع المشروع عن النفس ضد احتلال وإرهاب كيان الفصل العنصري الصهيوني ، ومنع الاعتداءات والجرائم الوحشية للصهاينة في فلسطين ، والتي تقوم على اساس الوعد الإلهي بان النصر هو حليف الشعب الفلسطيني ، وان الامة الاسلامية ستشهد معاقبة مرتكبي هذه الجرائم .

روابط ذات صلة

خطيب الأقصى يدعو لليقظة ويحذر من غدر الاحتلال في الأيام القادمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. اجتماع عاجل لمتابعة حادث غرق سفينة محملة بالوقود بخليج قابس

مجمع الصحوة الاسلامية يطالب المجتمع الدولي بالرّد على جرائم الكيان الصهيوني

ايران.. اجتماع مشترك للحكومة والبرلمان غدا تستضيفه الحكومة

يناقش بانوراما في ملفه لهذه الليلة.. ايران.. مشروع تطوير إنتاج أجهزة الطرد المركزي.. رئيس تونس في مواجهة القضاء

بعد طي صفحة هادي ماذا تريد الرياض من اليمن؟

الرئيس العراقي يهنئ اللامي بتجديد انتخابه نقيباً للصحفيين