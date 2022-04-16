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ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يدين اقتحام صهاينة الكيان المجرم للمسجد الأقصى

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يدين اقتحام صهاينة الكيان المجرم للمسجد الأقصى
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أصدر المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين بيانا لتنديد اقتحام صهاينة الكيان المجرم للمسجد الأقصى.

العالم-البحرین

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

كما في كلّ عام، انتهك الاحتلال الصهيونيّ المجرم حرمة شهر رمضان المبارك، ودنّس المسجد الأقصى فجر الجمعة 15 أبريل/ نيسان 2022 عبر استباحة كاملة لباحاته، وضرب المصلّين، حيث سقط أكثر من 150 جريحًا نقلوا إلى مستشفى المقاصد، حتى الساعة.

هذه الجرائم النكراء والاعتداءات الغاشمة المتكررة على المقدسيّين الصائمين المصلّين في المسجد الأقصى تتواصل في ظلّ خذلان عربيّ رسميّ وتطبيع سافر من مجموعة من الحكومات العربيّة مع هذا الكيان، وأمام مرأى المجتمع الدوليّ الذي يعمّه صمت القبور على هذه الانتهاكات اللاإنسانيّة، والتي تأتي بتوجيه من جيش الاحتلال الصهيونيّ وحمايته، بل أكثر من ذلك فإنّ هذه الحكومات العربيّة تعمد، وبكلّ وقاحة واستفزاز لمشاعر الفلسطينيّين، إلى استنكار العمليّات الفدائيّة التي ينفّذها أبناء هذا الشعب دفاعًا عن أرضهم وحريّتهم.

نجدّد من البحرين في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير استنكارنا هذه الجرائم الصهيونيّة بحقّ فلسطين المحتلّة عامّة، والقدس خاصّة، معلنين في كلّ محفل موقفنا التضامنيّ الراسخ مع أهلنا في فلسطين ضدّ هذا الكيان المؤقت اللقيط، داعين أصحاب الضمائر في هذا العالم إلى رفع الصوت وإطلاق المواقف نصرة لهذا الشعب المظلوم، ولا سيّما مع اقتراب يوم القدس العالميّ الذي حريّ به أن يكون يوم صرخة غضب من أجله.

المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الجمعة 15 أبريل/ نيسان 2022

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