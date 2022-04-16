موسكو تكشف عدد قتلى القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية

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وكذّب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، خلال موجز عقده مساء اليوم، تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال مؤخراً إنّ خسائر قوات بلده خلال العملية الروسية بلغت نحو 2.5-3 آلاف قتيل و10 آلاف جريح.

وذكر كوناشينكوف: "تملك وزارة الدفاع الروسية معطيات موثوق بها عن الخسائر الحقيقية للجيش والحرس الوطني الأوكراني والمرتزقة الأجانب والتي يخشى زيلينسكي اليوم من كشفها للشعب الأوكراني".

وتابع: "اليوم تبلغ الخسائر من الأفراد غير القابلة للتعويض (للقوات الموالية لحكومة كييف) 23367 شخصاً".

وتعهد كوناشينكوف بأنّ وزارة الدفاع الروسية ستنشر قريباً وثائق أوكرانية عن الخسائر "تكشف خصوصاً الأماكن التي قُتل فيها أفراد قوات حكومة كييف وأماكن دفنهم".

وأشار كوناشينكوف إلى أنّ القوات الأوكرانية خسرت أكثر من أربعة آلاف قتيل في مدينة ماريوبل جنوب شرق البلاد وحدها، معلناً أيضاً تطهير المنطقة الحضرية في ماريوبل بالكامل من القوات الأوكرانية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تطهير مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل من القوات الموالية لحكومة كييف باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف في هذا الصدد: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

وأضاف أنّ طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين بدون طيار تم إسقاطهما أيضاً فوق منطقتي لوزوفايا وفيسيلاي.

وفي إطار نشر التطورات العسكرية، أكدت الوزارة في وقتٍ سابق اليوم، أنّ سلاح الجو دمّر الليلة الماضية 67 منطقة تمركز فيها عناصر ومعدات عسكرية أوكرانية، كما تمّ إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" جنوبي مدينة إيزيوم.