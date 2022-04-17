سفراء وسياسيون عرب على مأدبة إفطار إسرائيلية!

العالم - الإحتلال

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، فقد جاء الإفطار، الأربعاء الماضي، عشية الدعوات اليهودية لذبح القرابين في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الصحيفة أن "إفطار هرتسوغ تم في بيته، بحضور عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في كيان الاحتلال، بينها مصر والأردن والبحرين والإمارات والمغرب وتركيا وغيرها".

وحضر الإفطار أعضاء الكنيست العرب، بمن فيهم "منصور عباس"، و"مازن غنايم"، و"سامي أبو شحادة"، بجانب أئمة ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس وعدد من الشخصيات من فلسطينيي الداخل المحتل، وممثلين عن جيش الاحتلال والشرطة.

وزعم "هرتسوغ"، أمام ضيوفه من السفراء، أن الكيان الصهيوني معنية بالحفاظ على الوضع الراهن في القدس المحتلة.

وتابع: "لقد أوضحت ذلك في اجتماعاتي السياسية مع الملك الأردني عبدالله الثاني الذي التقيت به مؤخرا في عمّان، وقادة آخرين"، معتبرا أن "هناك منشورات كاذبة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نية البعض القيام ببعض الطقوس في المسجد الأقصى".

وقاد الرئيس الإسرائيلي، مؤخرا، حراكا لترسيخ التطبيع بين دولة الاحتلال ودول عربية وإسلامية، كان آخرها زيارته لتركيا في 9 مارس/آذار الماضي.