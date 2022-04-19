واشنطن تقاطع جلسات دولية تحضرها موسكو

العالم - أفغانستان

وستشارك يلين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك في اجتماعات المسؤولين الماليين من دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، حيث ستكون تداعيات الحرب موضوعًا رئيسيًا للنقاش.

وقال المسؤول للصحافيين “ستستخدم اجتماعات هذا الأسبوع للعمل مع الحلفاء لمواصلة جهودنا الموحدة لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا مع تخفيف الآثار الجانبية”.

وحذّر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من التكاليف المدمرة للحرب على الاقتصاد العالمي، لا سيّما من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في وقت يشهد تضخمًا مرتفعًا.

وساهمت العقوبات الغربية على موسكو في زيادة ضغوط التضخم، وقد أثّرت على الدول الفقيرة بشكل أكبر.