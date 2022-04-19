مستقبل حكومة بينيت.. بين الانهيار والتصدع

العالم - البوصلة

التطورات الاخيرة اسفرت عن تراشق اعلامي بين نفتالي بينيت من جهة، ورئيس وزراء الاحتلال السابق من جهة اخرى، وهذه التطورات بحسب الخبراء من الممكن ان تؤدي الى حدوث انتخابات جديدة للكنيست بشرط ان تتمكن المعارضة من الحصول على العدد الكافي لحل الكنيست.



ويواصل الاحتلال الاسرائيلي اقتحامه لباحات المسجد الاقصى المبارك واعتداءه على المصلين والمرابطين وإفراغه بشكل كامل لصالح اقتحام المستوطنين الذين ينفذون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية وسط حصار مشدد للبلدة القديمة وابواب الاقصى المبارك.



وأكد مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي أن الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة يزداد توترا في كل ساعةمشيرا الى أن الاحتلال قام بضرب عدد من النساء الفلسطينيات في مسجد الصخرة بالقدس المحتلة.



ونوه مراسلنا الى أن الاحتلال سمح مؤخرا لمسيرات الإعلام للمستوطنين في القدس المحتلة وان مسيرات الأعلام للمستوطنين في القدس المحتلة ستجعل الوضع متفجرا.

واعتبر مراسلنا ان القائمة الموحدة استخدمت مصطلح تجميد العضوية في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي منوها الى أن منصور عباس يعاني من انتقادات واسعة في القائمة الموحدة.

وأوضح مراسلنا أن بينت فقد كل حاضنته في الكيان الاسرائيلي مشيرا الى وجود قلق في الائتلاف الحكومي حيث تقدمت القائمة العربية الموحدة بطلب الحفاظ على الوضع في الاقصى.

في حين أكد ضيف البرنامج سعيد بشارات الخبير في الشؤون الاسرائيلية من غزة، أن غزة جاهزة مع اي حدث في القدس او الضفة من شأنه ان يؤدي الى الدخول في جبهتهما، وان الاحتلال خائف جدا وهو يسعى لتهدئة الاوضاع

واعتبر بشارات أن غزة أم المفاجئآت ولديها القدرة على إخافة الإحتلال منوها أن اي معركة مع غزة او لبنان او ايران ستجعل "اسرائيل" لن تستطيع البقاء.

ونوه بشارات الى ان حكومة بينت هي حكومة اللا حكومة وان الازمة الاسرائيلية قام بحلها منصور عباس وهي تلوح بالعودة من جديد مشيرا الى أن الكيان الاسرائيلي ذاهب باتجاه ازمة.

وقال بشارات:"لايوجد قطب سياسي قادر على لم شمل اللصوص في الكيان الاسرائيلي وان الخلاف الروسي الاسرائيلي سيزداد تعقيدا".

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