قوات الاحتلال تنسحب من المسجد الأقصى وتعيد فتح أبوابه

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى، وسمحت للمصلين بالدخول إليه مجدداً.



وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 1180 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى صباح اليوم، في رابع أيام ما يسمى "عيد الفصح" العبري.



واقتحمت قوات الاحتلال، في ساعة مبكرة اليوم، المسجد الأقصى، واستهدفت المعتكفين في المصلى "القبلي"، وحاصرت النساء في صحن "قبة الصخرة"، واعتدت عليهن بالضرب، بهدف إجبارهنّ على إخلاء المسجد، استعدادا لاقتحامات المستوطنين لباحاته.



وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين، ونصب الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومُنع الكثير من المواطنين، خاصة الشباب، من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.



ويقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى يوميًّا، منذ الأحد الماضي، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي الذي حلَّ هذا العام، متقاطعاً مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ما بين 16 و22 نيسان/أبريل الجاري.



ووصف خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، في تصريحات صحفية سابقة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته واقتحاماته للمسجد، بأنه “لعب بالنار”، متوقعا أن تؤدي كثرة الضغوط إلى الانفجار.

في السياق، وصفت منظمة العفو الدولية، الاحتلال الإسرائيلي بأنه دولة "فصل عنصري". مشيرة إلى أن أعمال القتل والتعذيب التي تمارسها بحق الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم "جريمة ضد الإنسانية".

وقالت المنظمة في تصريحات، إن "نظام الفصل العنصري ليس مجرد جزء من الماضي، فهو واقع يعيشه ملايين الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستمر حتى يومنا هذا".