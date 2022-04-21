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ما يجري في الأقصى حافز للشعب الفلسطيني للضغط على الزناد + فيديو

ما يجري في الأقصى حافز للشعب الفلسطيني للضغط على الزناد + فيديو
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2022.04.21 ـ أكد الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية وخاصة في الأقصى إنما يعطي حافزاً للشعب وللشباب الفلسطيني للضغط على الزناد، حيث تتجسد الوحدة في الميدان وعلى امتداد الجغرافيا الفلسطينية.

العالم - فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج "مع الحدث" أكد البشتاوي أن المشهد العام لم يقتصر على مدينة القدس بل في عموم الأرض الفلسطينية، وإن كان مركز الحدث الآن المسجد الأقصى المبارك، حيث خطوط الاشتباك والتماس.

وبين أن المشهد الحالي هو مزيد من حالة الاستنفار والاشتباك بين مجموع الشباب الفلسطيني والاحتلال، وأضاف أن هناك تخوف كبير رآه الأمن الصهيوني وكل الحكومة الصهيونية التي تحمل فكرة وأيدولوجيا الاستيطان والتدنيس والاعتداء على المسجد الأقصى.

وبين البشتاوي أنه ذلك بالرغم من حديث حكومة الاحتلال عن منع وعدم السماح لمسيرة الأعلام وكذلك ما يسمى بذبح القرابين باتجاه باحات الأقصى، لكنها حكومة مبرمجة ومؤدجة على دعم هكذا حالات.

وقال: الآن عندما نتحدث عن هذا المشهد فهو انتفاضة ومقاومة، وهو مشهد وحدة وطنية بين كل الشباب الفلسطيني بغض النظر عن المسميات.. من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكل الأسماء التي يعتز بها الشعب الفلسطيني من كل مكوناته السياسية.

وشدد على أن الوحدة تتجسد الآن في الميدان، وتتجسد أيضا في الجغرافيا الفلسطينية، وأضاف: نحن نتحدث عن حالة انتفاضية، حيث رأينا حراك شبابي في مدينة يافا واللد والرملة وفي عموم مناطق 48، وهناك حالة مواجهة ودفاع عن الأقصى وحالة انتفاضة ومسيرات ورشق بالحجارة في مناطق 48.. وليس فقط الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلص إلى القول إن ما يجري إنما يعطي حافزاً للشعب الفلسطيني وللشباب الفلسطيني للضغط على الزناد، وليس فقط إعلان حالة استنفار.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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