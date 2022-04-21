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هنية: سوف نهزم سياسة اقتحام الأقصى وما زلنا في بداية المعركة

هنية: سوف نهزم سياسة اقتحام الأقصى وما زلنا في بداية المعركة
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح اليوم الخميس، إنه "كما تم إلحاق الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام، فسوف يتم هزم سياسة الاقتحام، وأننا ما زلنا في بداية المعركة".

العالم-فلسطين

وشدد هنية في تصريح صحفي له، في رسالة للاحتلال، قال فيها "إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم".

وأضاف: "ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة".

وتابع ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين .. شعبنا والمرابطون والمرابطات في الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتًا متقدمًا".

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدول التي طبعت مع الاحتلال إلى سحب سفرائها فورًا في ظل ما يجري بالأقصى.

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