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سوريا قلقة من مخاطر الاستفزازات الكيميائية للتنظيمات القومية في أوكرانيا

سوريا قلقة من مخاطر الاستفزازات الكيميائية للتنظيمات القومية في أوكرانيا
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعربت سوريا عن قلقها الشديد حول المعلومات التي تتحدث عن التحذيرات من مخاطر الاستفزازات التي تسعى بعض التنظيمات القومية النازية الاوكرانية الى القيام بها لاتهام الاتحاد الروسي وقواته المسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في دونباس مؤكدة ارتياحها لتصدي الاتحاد الروسي لمثل هذه الاستفزازات.

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا: تأخذ الجمهورية العربية السورية علما مع القلق الشديد بالمعلومات التي تتحدث عن التحذيرات من مخاطر الاستفزازات التي تسعى بعض التنظيمات القومية النازية الأوكرانية إلى القيام بها لاتهام الاتحاد الروسي وقواته المسلحة باستخدام الاسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في عدد من المدن وخاصة في منطقة دونباس.

وأضاف المصدر: تشير هذه المعلومات إلى قيام بعض المتطرفين القوميين الاوكرانيين بزرع متفجرات على حاويات تحتوي على الكلور في مدينة بيلوجوروفكا في منطقة دونباس بهدف تفجيرها عند اقتراب جيش التحرير الشعبي في لوغانسك.

وتابع المصدر: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام بعض المتطرفين الأوكرانيين بتاريخ الـ9 من نيسان 2022 بتدمير حاوية تحتوي على مواد خطرة في مصنع للكيماويات يقع في مدينة لوغانسك وهو الأمر الذي أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة تسببت بتلوث مساحات كبيرة من الأراضي في تلك المنطقة وباتت تشكل تهديداً مباشراً على السكان والبيئة فيها.

وشدد المصدر على أن سورية تؤكد ارتياحها لتصدي الاتحاد الروسي لمثل هذه الاستفزازات مع الأخذ بالاعتبار أن سورية كانت وما زالت تعاني من أحداث مشابهة قامت بها عدة تنظيمات إرهابية وعلى رأسهم “جماعة الخوذ البيضاء” الإرهابية.

وختم المصدر بالقول: تدعو سورية الفاعلين الدوليين من دول ومنظمات وبشكل خاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التنبه لمخاطر هذه الاستفزازات الكيميائية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة والإرهابية مؤكدة على أهمية التعامل الجدي من قبل المجتمع الدولي مع هذه الاستفزازات بصورة حازمة وعدم السماح بتسييس هذه الجرائم واستخدام المعايير المزدوجة في التعامل معها.

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