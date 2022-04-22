الاطاحة بـ5 ارهابيين في الانبار وبغداد

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وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات نوعية واستباقية منفصلة نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر التابعة الى مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في قواطع مسؤولية تلك الفرق اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب، اثنان منهم في القائم والاخر في مدخل الفلوجة اثناء محاولته دخول القضاء عبر سيطرة التحدي".



وأشار البيان إلى، "تمكن كمائن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر من احباط عملية ارهابية لاستهداف احدى النقاط الامنية في قرية تفاحة من قبل ارهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية حيث توقفا على بعد ٥٠٠ متر من النقطة المراد استهدافها وتم فتح النيران المكثفة باتجاههما من قبل الكمين مما دفعهما للفرار تاركين خلفهم دراجتهم النارية و ٣ بنادق Ak47 وكمية من عتاد الكلاشنكوف، وما زالت عملية البحث والتفتيش داخل المنطقة جارية للقبض عليهما".

وفي سياق متصل أعلنت خلية الاعلام الامني، القبض على ارهابيين اثنين بارزين ضمن ما يسمى ولاية شمال بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في بغداد من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي يعملان بما يسمى قاطع شمال بغداد".



وأضافت إن "الإرهابيين اعترفا بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين"، لافتة إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما الى جهة الطلب".