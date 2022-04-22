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النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز اليوم الجمعة، سفينة ديزل إسعافية جديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول إلى ميناء الحديدة.

العالم - اليمن

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل لوكالة سبأ، أن تحالف العدوان، ما يزال يمارس قرصنة على سفن الوقود، حيث احتجز سفينة الديزل الإسعافية "امبيريس" المحملة بكمية 899ر30 طناً رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.

وطالب بسرعة الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة، لارتباطها بالقطاعات الخدمية "الصحة والكهرباء والمياه ووسائل نقل السلع الغذائية".

وأكد المتوكل أن استمرار احتجاز السفن، يضاعف من معاناة المواطنين ويرفع من غرامات التأخير الناتجة عن القرصنة، داعياً الأمم المتحدة التي لم تضع حد لأعمال القرصنة سواء قبل الهدنة المعلنة أو أثنائها، إلى الاضطلاع بواجبها بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة.

وبين أن عدد السفن المحتجزة حالياً ارتفع، إلى سفينتي ديزل إسعافيتين.

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