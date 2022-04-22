زاخاروفا: أمريكا تسعى لجعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة

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وقالت زاخاروفا في تصريحات على الهواء في قناة "روسيا 24": "بالطبع، هناك أدلة على أنه لا يوجد فقط أشخاص ينتمون مباشرة إلى القوات المسلحة".

وأضافت أن "الطريق من آزوفستال مفتوح لمن يريد أن يفعل ذلك".

وأكدت زاخاروفا، أن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي تشارك بحملة نشر معلومات مضللة حول موضوع السيطرة على ماريوبول.

وقالت زاخاروفا: "لماذا؟ هناك عدة أسباب. ربما من أجل إرباك مواطني أوكرانيا بشكل كامل، والأشخاص الموجودين هناك، للتشكيك في أي فرص لنوع من عملية التفاوض".

وتابعت زاخاروفا موضحة هدف أمريكا من نشر هذه المعلومات المضللة، والتي تتمثل بـ "جعل أي حالة من التسوية قائمة على التفاوض بين موسكو وكييف أمرا مستحيلا وببساطة لا معنى له".

وتأتي تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بعد أن نقلت وسائل إعلام غربية تصريحات عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، والتي زعم فيها إن "القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على ماريوبول".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، السيطرة الكاملة على الجزء المدني من مدينة ماريويول، وتم نشر الكثير من المشاهد للجيش الروسي من داخل الأماكن الاستراتيجية في المدينة ومن مركز المدينة، الأمر الذي زعم المتحدث الأمريكي بأنه "تضليل إعلامي"، على الرغم من استسلام الكثير من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في المدينة وتطويق محكم لآخر معاقلهم في "آزوفستال".