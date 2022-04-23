السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المركز الإسلامي بواشنطن يحيي ثاني ليالي القدر

المركز الإسلامي بواشنطن يحيي ثاني ليالي القدر
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

امتلأ المركز الإسلامي بواشنطن في الليلة الثانية من ليالي القدر المباركة بالمسلمين الصائمين الذين احيوا هذه الليلة بالدعاء والصلاة، واقاموا مجلس العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.

العالم - ايران

وشارك في هذه المراسم جموع الصائمين من إيران وأفغانستان وباكستان والكويت والعراق والتي اقيمت في المركز الإسلامي بواشنطن، بعد وقفة استمرت عامين بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي مثلت مشهدا رائع من التعاطف والأخوة ووحدة المسلمين.

وفي الوقت ذاته، شارك المئات من المؤمنين الصائمين في هذه المراسم عن طريق الانترنيت.

وبدأت مراسم ليلة القدر الثانية في المركز الإسلامي بواشنطن بتلاوة القرآن الكريم ودعاء الافتتاح، و بعد اداء صلاة المغرب والعشاء تناول الصائمون وجبة الافطار .

والقى مدير مركز التعاليم الاسلامية في واشنطن الشيخ أحمد بحريني كلمة في المراسم تحدث فيها عن عن فضل وأسرار ليلة القدر في القرآن.

وفي الوقت ذاته احيا المسلمون الصائمون من دول مختلفة مثل إيران وأفغانستان وباكستان ليلة القدر في المركز الإسلامي بنيويورك واقاموا مراسم العزاء بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي (ع).

روابط ذات صلة

جولة محادثات جديدة بين ايران والسعودية..وآمال متزايدة باستئناف العلاقات

شاهد: هكذا احيا الايرانيون ثاني ليالي القدر المباركة

حرس الثورة الاسلامية ينفي اصابة قائد لواء "سلمان الفارسي" في زاهدان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليك ..آخر احصائيات كورونا في ايران

غرق قارب سياحي على متنه 30 شخصا قبالة هوكايدو اليابانية

المركز الإسلامي بواشنطن يحيي ثاني ليالي القدر

طائرات حربية تركية تقصف جبل كورزار في دهوك

"مدى" يستنكر الاعتداءات على الصحفيين في ساحات الأقصى

اللاعب الإيراني مهدي طارمي من افضل المهاجمين في العالم