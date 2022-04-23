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السورية للطيران ترفع أسعار تذاكرها للخطوط الخارجية

السورية للطيران ترفع أسعار تذاكرها للخطوط الخارجية
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر خاص في السـورية للطيران تعديل أسعار تذاكر الطيران السورية على المقاطع الخارجية بنسبة حوالي 5- 10% وفق وجهة الرحلة.

العالم - سوريا

وذلك استناداً لقرار مصرف سوريا المركزي الذي قضى برفع نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية. وهذا التعديل لا يشمل الرحلات الداخلية فقط ويخص الراغبين بالسفر الى المحطات الخارجية.

وأكد المصدر حسب موقع "الوطن اون لاين" ان المحطات التي تصل إليها الطيران السورية هي 10 محطات خارجية، وتنطلق الرحلات الدولية من مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى أبوظبي – دبي – الشارقة – الدوحة – القاهرة – الخرطوم – الكويت – موسكو – بيروت، ومن حلب إلى بيروت، إضافة إلى الخطوط الداخلية باتجاه حلب والقامشلي.

وأكد المصدر أن المطارات السورية تستقبل فلاي بغداد العراقية – إلى خطوط (البصرة – بغداد – النجف – أربيل. وكذلك الخطوط الجوية الباكستانية إلى كراتشي والخطوط الجوية الإيرانية إلى طهران.

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