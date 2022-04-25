يوم القدس العالمي ليس شعارا للإستهلاك

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناةالعالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان يوم القدس هو جزء من منظور كامل ومتكامل لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان يوم القدس هو يوم المستضعفين لان الشعب الفلسطيني في هذا العصر هو الشعب الوحيد المستضعف.

الدكتور طلال عتريسي أضاف ان شهر رمضان شهر مقدس لدى المسلمين واحيائه واجب على المسلمين وان الامام الخميني ربط قضية القدس بهذا الشهر ليكون احياء يوم القدس جزء من الشعائر الاساسية.

وأكد ان تسمية يوم القدس في شهر رمضان يعني ان هذا الشعار ليس شعارا سياسيا ولم يكن شعارا للإستهلاك.