الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. باحث في القضايا الإقليمية:

يوم القدس العالمي ليس شعارا للإستهلاك

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الباحث في القضايا الإقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي ان اعلان يوم القدس العالمي من قبل الامام الخميني (قدس سره) لا ينفصل عن الموقف من الكيان الاسرائيلي والمشروع الصهيوني.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناةالعالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان يوم القدس هو جزء من منظور كامل ومتكامل لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان يوم القدس هو يوم المستضعفين لان الشعب الفلسطيني في هذا العصر هو الشعب الوحيد المستضعف.

الدكتور طلال عتريسي أضاف ان شهر رمضان شهر مقدس لدى المسلمين واحيائه واجب على المسلمين وان الامام الخميني ربط قضية القدس بهذا الشهر ليكون احياء يوم القدس جزء من الشعائر الاساسية.

وأكد ان تسمية يوم القدس في شهر رمضان يعني ان هذا الشعار ليس شعارا سياسيا ولم يكن شعارا للإستهلاك.

روابط ذات صلة

تظاهرات في لندن تضامنا مع الشعب الفلسطيني

شاهد..الزهار يدعو العالم العربي والإسلامي لاعادة صياغة علاقاته

إقتحام المسجد الأقصى والقلق الإسرائيلي من إنتفاضة ثالثة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 الدفاع الروسية:استهداف 56 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 الساعة

شاهد: سيل هائل في المدينة المنورة

شاهد..صنعاء تقدم مبادرة جديدة لتبادل الاسرى مع العدوان

طهران : الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية كانت إيجابية

بالفيديو.. خبير بالشؤون الاسرائيلية: لا يزال القدس والمسجد الاقصى يشكل جوهر القضية

مادة غذائية لا غنى عنها للذاكرة وتطهير الدم